«زايد الإنسانية» تواصل العطاء لإغاثة أهالي غزة

شاركت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال المساهمة في تجهيز سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة التي أبحرت أول من أمس من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي، إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية.

تمهيداً لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وشملت المساعدات الإغاثية التي أسهمت بها المؤسسة، مواد غذائية وغير غذائية وغيرها من المواد الإغاثية التي من شأنها تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة، في تعبير عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، وتأكيداً للثوابت الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز جهود العمل الخيري والإنساني.

وأكد عبد العزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع والبرامج، حرص مؤسسة زايد الإنسانية ومنذ إطلاق عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وانطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية، على توفير الاحتياجات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وإمداد الأهالي في قطاع غزة بالمواد اللازمة وأي احتياجات أساسية وضرورية.

وأشار الزيدي إلى التعاون المثمر بين المؤسسات والجهات العاملة في العمل الخيري والإنساني في الدولة تحت مظلة عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، من أجل ترسيخ وتعزيز قيم العمل الإنساني والتطوعي، واستجابة لرؤية القيادة الرشيدة.

واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، كما تجسد التزامها المستمر تجاه القضايا الإنسانية، وحرصها على دعم المدنيين المتضررين في غزة، بالتنسيق مع الجهات الدولية والإنسانية المعنية.