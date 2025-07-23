الإمارات والمجر تعززان شراكتهما لدعم الأسرة والابتكار الاجتماعي

عزّزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية المجر، علاقاتهما الثنائية، من خلال اتفاقية تعاون بين وزارة الأسرة في الإمارات، ووزارة الثقافة والابتكار في المجر، تهدف إلى توسيع أفق الشراكة في مجالات السياسات الأسرية، والتنمية الثقافية، والابتكار الاجتماعي، وتمكين الشباب.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أكّدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أنّ اتفاقية التعاون مع وزارة الثقافة والابتكار في جمهورية المجر، تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الأسرة كمحور أساسي في بناء المجتمعات المستدامة والمتماسكة.

وقالت: «يعكس التعاون حرص وزارة الأسرة على تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، مع شركائها الدوليين، لدعم السياسات التي تمكّن الأسرة وتعزّز رفاه أفرادها، وخاصة الشباب». وأضافت معاليها: «الشراكة مع المجر ستسهم في إطلاق مبادرات مبتكرة ترتكز على ثقافتنا وقيمنا المجتمعية، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك في مجالات التعليم المبكر، وتمكين الوالدين، ما يرسّخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين».

من جانبه قال بالاز هانكو، وزير الثقافة والابتكار المجري: «يفتخر المجتمع المجري بأن لديه قيماً عائلية راسخة وأنه على الرغم من كل التحديات والتغييرات في عالم اليوم لا يزال يحافظ على الإيمان بأن الأسرة هي مركز البنية الاجتماعية الرئيس.

كما نؤمن بالأسرة الممتدة والعلاقات المترابطة بين الأجيال القائمة على معاني الاحترام والمشاركة، وهذه هي القيم التي نتشاركها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي القيم التي سننطلق منها لتعزيز الروابط بين شعبينا استناداً إلى المشتركات الكثيرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بين الجانبين، في كل ما يتعلق بالسياسات الأسرية، والمبادرات المجتمعية والثقافية. وتعكس الخطوة رؤية موحدة تعطي الأولوية لتقوية الروابط الأسرية. وتركّز الاتفاقية على إطلاق مبادرات نوعية، تستهدف الشباب، لتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتقوية الحوار بين الأجيال.