943 ألف مستفيد من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» أن عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة «سقيا الإمارات» في جمهورية تنزانيا الاتحادية، قد وصل إلى أكثر من 943 ألف شخص.

ويهدف المشروع الذي تنفذه «سقيا الإمارات» بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لأكثر من مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثالث من العام الحالي.

جاء ذلك خلال ترؤس الطاير الاجتماع الثاني للمجلس خلال العام 2025، بحضور أعضاء المجلس فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات.

وسلط الاجتماع الضوء على تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 12 فائزاً من 8 دول في الدورة الرابعة من جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، حيث تشرف مؤسّسة «سقيا الإمارات» على الجائزة البالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتتضمن أربع فئات رئيسة.

قيم العطاء

وقال سعيد محمد الطاير: «نسير وفق النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمد أيادي العون إلى جميع المحتاجين والمحرومين حول العالم، وإحداث أثر إيجابي مستدام في حياة الملايين، من خلال تحفيز إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية وتنفيذ مشاريع ومبادرات إنسانية تعكس قيم العطاء والخير التي تشكل إحدى ركائز المجتمع الإماراتي النبيل».

وتناول الاجتماع أيضاً إنجازات المؤسسة خلال أعوامها السابقة لتشجيع ابتكار حلول مستدامة للتصدّي لمشكلة ندرة المياه حول العالم، وتنفيذ مشاريع المياه المستدامة والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة.

ووصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام، وذلك منذ إطلاق المؤسسة عام 2015 وحتى اليوم.

سعيد الطاير:

تحفيز إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية وتنفيذ مبادرات تعكس قيم العطاء

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مليون شخص في 37 دولة يستفيدون من ألف مشروع مياه مستدام