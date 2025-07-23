اللجنة العليا للأخوة الإنسانية و«جامعة الإسلام» تنظمان مؤتمراً في جاكرتا

تنظم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية، مؤتمراً دولياً بعنوان «تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو الجاري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب، من خلال مناقشة تحديات عالمية تتصل بالأخوة الإنسانية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة دينيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.

ويتناول المؤتمر 4 محاور رئيسية تشمل بناء الأخوة عبر الحدود، الحقوق والعدالة الاجتماعية، دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التفاهم، والتغير المناخي والعدالة البيئية، وسيتم تدشين «معهد الأخوة الإنسانية الإندونيسي» داخل الجامعة، ليكون مركزاً أكاديمياً متخصصاً في دعم الحوار والتنوع الثقافي والديني.

وأكد المشاركون أن مؤتمر «تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً» يجسّد عمق التعاون بين اللجنة والجامعة، ويعكس التزامهما بتفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي عام 2019، كمبادرة عالمية لتعزيز السلام والتعايش المشترك.