الإمارات تتضامن مع بنغلاديش بعد اصطدام طائرة بمدرسة وجامعة

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا اصطدام طائرة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية بحرم مدرسة وجامعة في العاصمة دكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وللشعب البنغلاديشي الصديق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 19 شخصاً على الأقل، وأصيب مئة آخرون، بينهم العديد من التلاميذ، عندما اصطدمت أمس، طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بمجمع تعليمي يضم مدرسة وجامعة في العاصمة دكا أثناء قيامها برحلة تدريب. وهذه الحصيلة هي الأسواء لكارثة جوية في بنغلادش منذ عقود.

وأفاد المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الحكومة الانتقالية بأنّ الطيّار توقير إسلام ساغار توفي متأثراً بجروحه.

وأدى سقوط الطائرة على مدرسة مايلستون في شمال غرب العاصمة دكا إلى إصابة مئة شخص آخرين بجروح، غالبيتهم من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عاماً.

ونُقل العديد من المصابين إلى المعهد الوطني للحروق، حيث أفاد مدير المعهد محمد ناصر الدين بأن حوالي عشرين منهم في حالة حرجة.

عطل فني

وأصيبت الطائرة التي أقلعت من قاعدة خندقار في ضواحي العاصمة بعطل فني، وفق الجيش، قبل أن تصطدم بعد ذلك بوقت قصير بمدرسة «مايلستون سكول إند كولدج». وقال الجيش في بيان «السبب الدقيق قيد التحقيق».

وأضاف أن الطيار الملازم توقير إسلام ساغار، حاول دون جدوى توجيه طائرته المتهاوية بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة.... رغم بذله قصارى جهده، تحطمت الطائرة على مبنى مدرسة مايلستون المؤلف من طابقين.

وهرع عناصر الإنقاذ إلى موقع الحادث حيث قاموا بانتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المتضرّر. وقال أحد الطلاب ويدعى شفيع الرحمن شافي (18 عاماً) «كانت هناك طائرتان مقاتلتان (في السماء)، سقطت إحداهما هنا على جزء (من المبنى) .

حيث كانت تُدرّس حصّة اللغة الإنجليزية لتلاميذ المرحلة الابتدائية». وتابع «سمعنا دوياً قوياً. شعرنا بما يشبه هزّة أرضية. ثم اشتعلت النيران في كلّ شيء».

وسارع العديد من أولياء أمور الطلاب إلى المعهد الوطني للحروق لمحاولة التعرّف على هوية أبنائهم.وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد.