الإمارات تتضامن مع بنغلاديش وتعزي في ضحايا اصطدام طائرة بمدرسة وجامعة

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا اصطدام طائرة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية بحرم مدرسة وجامعة في العاصمة دكا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وللشعب البنغلاديشي الصديق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقى 19 شخصا مصرعهم، وأُصيب مائة آخرون إثر اصطدام طائرة مقاتلة تابعة للسلاح الجوي في بنغلاديش بمدرسة بالعاصمة دكا اليوم أثناء قيامها برحلة تدريببية.

وذكر الجيش البنغلاديشي في بيان اليوم، أن الطيار توفي متأثرًا بجراحه بعد محاولته توجيه طائرته بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، إلا أنها اصطدمت بمبنى مدرسة "مايلستون" ما أسفر عن إصابة مائة شخص غالبيتهم من التلاميذ.