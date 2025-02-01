الإمارات تواصل تقديم الدعم الإغاثي لآلاف النازحين في غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وشملت المساعدات الأخيرة تقديم الأغطية الشتوية والطرود الغذائية لأكثر من 14817 أسرة نازحة في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء بمختلف أنحاء القطاع،.

حيث قامت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، بتوزيع الأغطية الشتوية على 580 أسرة نازحة في مخيم «زهرة المدائن» بالعطار، و268 أسرة في مخيم «الصابرين» بمواصي خان يونس.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع الطرود الغذائية على 13969 أسرة نازحة في مخيمات «إيواءات المغازي» بالمغازي، و«حي القسام» و«المدارس» بالنصيرات، و«جورة اللوت» و«قرية خزاعة» و«اللدادوة» و«السطر الغربي» و«روح الروح» و«القلعة» و«العقاد» و«الياسمين» و«الأصالة» ومنطقة «أبراج حمد» في خان يونس، وفي مخيمات «العودة» و«صفد» و«الأحرار» و«رفح السلام» في رفح، و«القرارة» بالقرارة، و«الجورة» في الزوايدة، و«المنارة» بدير البلح.