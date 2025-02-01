الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدى تدافع خلال مهرجان ديني في الهند يعد الأكبر في العالم إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أفاد أحد الأطباء من مهرجان كومبه ميلا في مدينة براياغراج.

وقال مسؤول الحكومة المحلية أكانكشا رانا لوكالة «برس تراست أوف إنديا» إن التدافع بدأ بعد «تحطم» الحواجز التي تستخدم لتنظيم الحشود. وأضاف «فجأة بدأ حشد بالدفع، حيث تعرض عدد كبير من الناس للسحق».

وشهد كومبه ميلا تدافعاً عام 1954 أدى إلى دهس أو غرق أكثر من 400 شخص في يوم واحد. وخلال نسخته عام 2013، شهد المهرجان مصرع 36 شخصاً خلال تدافع في محطة براياغراج.