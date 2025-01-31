تعاون بين الإمارات و«الأمم المتحدة للمرأة» لدعم المساواة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين «2024 - 2027».

وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه الشراكة تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين، واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

والذي يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة، ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن».

وتعتمد الشراكة الاستراتيجية «2024 - 2027» على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.