الجالية الصينية: الإمارات نموذج عالمي للتنوع الثقافي

أشاد أبناء الجالية الصينية في الإمارات بالدور الريادي للدولة في احتضان الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وذلك في احتفالية رأس السنة الصينية التي شهدتها حديقة أم الإمارات بأبوظبي أمس الأول.

وقال تانغ تشن قانغ، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في الدولة، إن جهود الإمارات في توفير بيئة حاضنة للمواهب والإبداع، جعلتها تتجاوز كونها وجهة للعمل والاستثمار لتصبح وطناً ثانياً يتيح للجميع التعبير عن هويتهم الثقافية بحرية وكرامة.

وأضاف إن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة تحتضن مختلف الثقافات، حيث يعيش الجميع في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأشار لو آليك، المقيم في أبوظبي، إلى نجاح الإمارات في استقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الدولة وفرت بيئة آمنة ومستقرة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، حيث تضمنت عروضاً فنية وثقافية متنوعة تبرز عمق العلاقات الإماراتية الصينية وتجسد التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وأكد المشاركون أن النموذج الإماراتي في التعايش الثقافي يمثل مصدر إلهام للعالم، مشيرين إلى نجاح الدولة في خلق منظومة متكاملة تدعم التنوع وتحتفي بالثقافات المختلفة.