«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الكيني

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، جلسة مباحثات مع أماسون جيفاه كينغي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كينيا، ركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجنابين، بما يواكب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً متنامياً، بفضل دعم قيادتي البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكد غباش أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يحقق تطلعات الجانبين وحرصهما على تفعيلها عبر تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه إن العلاقات بين البلدين شهدت منذ تأسيسها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي تطوراً ملحوظاً ما عزز قوتها وتنوعها عبر مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة توجهات البلدين والإسهام في تعزيز فرص التنمية والتقدم والازدهار بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش الحرص على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع برلمانات القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المجلس وبهدف تعزيز التنسيق البرلماني وقع مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، كما أن عضويته مراقباً في البرلمان الأفريقي تتيح له فرصاً أوسع للمشاركة في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد الجانبان أن علاقات البلدين تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعد كافة، مدعوماً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي أبرمت هذا الشهر في أبوظبي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبرز التزام الإمارات توسيع شراكاتها التنموية مع أفريقيا، وتمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين.