الإمارات تدين استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعا معاليه جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS»، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكداً أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وعبر معاليه عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي القاهرة، أدان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي بالفاشر، وشدد في بيان أصدره، أمس، على ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.

وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023 بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء كافة، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.

كما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أصدره أمس، استهداف المستشفى السعودي، والحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين. وأكد أبو الغيط ضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة.