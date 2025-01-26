في إطار توجيهات محمد بن زايد.. 100 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 1442 طناً دخلت غزة منذ بداية الهدنة

عبرت خمس قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة في هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، والتي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم أشكال المساعدات كافة إلى سكان قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان الهدنة، ما يوفر فرصة لتعزيز الجهود الإغاثية وتخفيف معاناة المتضررين.

ويأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في الظروف الراهنة وضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية.

وتتألف القوافل من 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1442 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، وطرود الإغاثة، وخيم الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

ويحرص الفريق على متابعة التفاصيل الميدانية كافة لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين.

وقال سلطان الكعبي، مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية الفارس الشهم 3، إن وقوف فرق العمل الإنساني ضمن عملية الفارس الشهم 3 للإشراف على دخول هذه المواد داخل القطاع يأتي لضمان وصول هذه المواد لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، فكثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية الفارس الشهم 3 إلى 160 قافلة، بمجمل مساعدات إنسانية بلغ نحو 31,026 طناً، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

مساعدة الأسر

وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم تم توزيع أغطية شتوية على 278 أسرة من النازحين في مخيم «أطياف» بخانيونس جنوبي القطاع و 365 أسرة من مخيم «العيلة» بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما وزعت عملية الفارس الشهم 3 كسوة شتوية على كافة العائلات النازحة في مخيم «المودة» البالغ عددها 235 أسرة، لمساندتهم في ظل برد الشتاء والأوضاع الصعبة.وواصلت «الفارس الشهم 3» وضمن جهودها الإغاثية والإنسانية، دعم وتشغيل المخابز في ظل الظروف والأوضاع الصعبة بالقطاع، كما قامت بتوزيع طرود غذائية على 131 أسرة نازحة في مخيم «الوحدة» بالمواصي التابعة لخانيونس.