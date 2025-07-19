رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تقدم البلدين وازدهارهما، متطلعاً سموه إلى أن تسهم الزيارة للمجر في تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية المستدامة والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال تاماش سويوك، رئيس المجر، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر. ورحب الرئيس تاماش سويوك في بداية اللقاء برئيس الدولة، والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتاماش سويوك، رئيس المجر، علاقات التعاون التي تجمع دولة الإمارات والمجر في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، إضافة إلى المجالات الثقافية وغيرها.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - المجرية نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات. ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في سجل كبار الزوار قال فيها :

«سعدت بزيارة المجر الصديقة.. العلاقات الإماراتية - المجرية تشهد تطوراً ملحوظاً وسنواصل العمل معاً على تعزيزها بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين، أتمنى للمجر، قيادة وشعباً، مزيداً من الرخاء والازدهار». كما تبادل سموه ورئيس المجر الهدايا الرمزية التي تعبر عن ثقافة البلدين واعتزازهما بتراثهما الوطني.

ودون صاحب السمو رئيس الدولة في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويوك رئيس المجر، ومعالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية. وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما».

إلى ذلك زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مقر البرلمان في العاصمة بودابست، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية المجر. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول موكبه تاماش سويوك، رئيس المجر.

حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في ساحة «كوسوث لاجوس» أمام مقر البرلمان، حيث رافق موكب سموه لدى وصوله مجموعة من الخيالة وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر، بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفوا تحية لسموه، ثم صافح كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين من الجانب المجري، بينما صافح الرئيس المجري أعضاء الوفد المرافق لسموه. ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة كلاً من:

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي.

وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، وعدد من كبار المسؤولين. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة بودابست في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر.

محمد بن زايد: الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون للعمل المشترك من أجل التقدم والازدهار