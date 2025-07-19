حاكم رأس الخيمة يستعرض علاقات التعاون مع سفير السلفادور

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، وسبل تنميتها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الازدهار والتنمية المستدامة للشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية السلفادور، والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتميز بها الإمارة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب جيراردو بيريز فيغيروا عن تقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمتانة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده، وبما تحظى به الدولة من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة في مختلف المجالات.