الإمارات تساند طلاب غزة وتغيث 1266 أسرة نازحة

تواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة، ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها. وشملت المساعدات الأخيرة تقديم الأغطية الشتوية والطرود الغذائية لأكثر من 1266 أسرة نازحة في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء بمختلف أنحاء القطاع.

حيث قامت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، بتوزيع الأغطية الشتوية على النازحين في مخيم «البراء» بالزوايدة وسط غزة، البالغ عددهم 300 أسرة، وعلى النازحين في «مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية» بالنصيرات، وسط القطاع، البالغ عددهم 700 أسرة، وعلى النازحين في مخيم «القدس» بخان يونس، البالغ عددهم 153 أسرة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع طرود غذائية على 113 أسرة نازحة في مخيم «قطوف الخير»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة. وضمن مبادرة تجسد المحبة والتضامن الإماراتي الفلسطيني، وتهدف لمساندة الطلاب الفلسطينيين، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع اللوازم المدرسية والقرطاسية على طلاب مدرسة الزملاء التعليمية في غزة.