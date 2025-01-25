الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الإمارات وتركيا تبحث تعزيز التعاون المشترك

انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الجمهورية التركية، التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة أمس.

وترأس جانب الإمارات في الاجتماع معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة في حين ترأس الجانب التركي نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي. وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المرر أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، شهدت العلاقات جهوداً مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها، وبلغت هذه العلاقات مستوى غير مسبوق، إثر الاجتماع رفيع المستوى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في 19 يوليو 2021.

حيث مهد الطريق للتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف مجالات التعاون المشترك، منها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، علما بأن حجم التجارة البينية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 108% في عام 2023 ليصل إلى 36.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في 2022. وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.