الرئيس الصومالي يشيد بدعم الإمارات للمسيرة التنموية في بلاده

ثمن الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السياسة الحكيمة والرصينة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمها المتواصل لقضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك، إيمانًا منها بأن التعاون والتضامن ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية.

وأعرب الرئيس الصومالي خلال استقباله معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.. عن اعتزازه وتقديره للروابط التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدًا في الوقت بدور دولة الإمارات في دعم المسيرة التنموية بجمهورية الصومال ودعمها المتواصل لبلاده.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أن جهود الرئيس حسن شيخ محمود تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جمهورية الصومال، مشيدًا في هذا السياق بمشروع "مقديشو الجديدة" الذي أطلقه فخامته في ديسمبر الماضي 2024.

وقال اليماحي إن بدء عضوية جمهورية الصومال الفيدرالية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، في شهر يناير الجاري 2025، ولمدة عامين، سيعزز من دورها في الدفاع عن القضايا العربية في منظمة الأمم المتحدة.