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الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام هولندا

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وام

رأس الخيمة
سعود بن صقر خلال اللقاء
وام
سعود بن صقر خلال اللقاء

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع مملكة هولندا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر الدكتور كارل ريختر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُّعُد.