رئيس الدولة: نهج الإمارات راسخ في مد جسور التعاون مع دول العالم ومواصلة بناء شراكات تنموية مثمرة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومعالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء ــ الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء ـــ إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين وتحقيق مزيد من النماء والتقدم لشعبيهما..

مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم ومواصلة بناء شراكات تنموية مثمرة قائمة على التعاون والمصالح المتبادلة.

تطور

من جانبه، رحب معالي رئيس الوزراء المجري بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الزيارة تُشكل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض سموه ومعالي رئيس وزراء المجر خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

مؤكدين في هذا السياق أهمية دعم الجهود الدولية من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى ضرورة احتواء الأزمات والنزاعات في العالم من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأقام رئيس الوزراء المجري مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.. حضرها عدد من كبار المسؤولين في المجر.

كما زار صاحب السمو رئيس الدولة أمس مقر البرلمان المجري التاريخي، يرافقه معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه.

واطلع سموه خلال الزيارة على المرافق المعمارية المتميزة للمبنى الذي يمثل معلماً تاريخياً وثقافياً وسياحياً واستمع سموه من المعنيين إلى شرح وافٍ حول أقسامه وأهم محتوياته.

اتفاقيات

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومعالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر أمس.. تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات والمجر والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية..

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها وأعلنها الجانبان التالي: التعاون في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء والمتجددة، والغذاء والزراعة بجانب الأسرة والشباب وتبادل الخبرات في مجالات تطوير العمل الحكومي، ومشاريع أنظمة تخزين الطاقة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام متبادل.

وتبادل المذكرات ــ خلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة المجرية بودابست ــ من جانب دولة الإمارات كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج .

ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار؛ ومحمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيلز، فيما وقعها من الجانب المجري نظراؤهم من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا القطاعات.

زيارة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل أمس إلى العاصمة «بودابست» في زيارة رسمية إلى المجر.

ورافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء المجرية طائرات عسكرية ترحيباً بزيارة سموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة.

ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.

ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وعدد من كبار المسؤولين.