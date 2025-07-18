رئيس الدولة: الإمارات حريصة على ترسيخ أسس السلام والاستقرار في منطقة البلقان

محمد بن زايد : الإمارات تؤمن بأهمية التعاون وتغليب لغة الحوار والطرق الدبلوماسية في حل الخلافات والتعامل مع الأزمات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، أمس، مختلف جوانب التعاون، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة وأولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

ورحب الرئيس ألكسندر فوتشيتش بزيارة سموه إلى صربيا، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسار الشراكة بين البلدين في جميع المجالات بما يلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون وتغليب لغة الحوار والطرق الدبلوماسية في حل الخلافات والتعامل مع الأزمات.

مشدداً سموه على أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ أسس السلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة لبناء شراكات تنموية مع جميع دولها بما يعود بالخير على شعوبها.

كما أكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما، وتسهم في تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بجانب التعاون من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في تغريدة عبر منصة «إكس»: «التقيت اليوم في بلغراد فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

حيث بحثنا علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا والعمل المتواصل من أجل تعزيزها لمصلحة التنمية في البلدين.. الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا وتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا، من منطلق نهجها في بناء جسور التعاون التي تحقق مصالح الجميع».

وغادر صاحب السمو رئيس الدولة بلغراد في ختام زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، حيث كان في وداعه في المطار الرئيس ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل أمس إلى مدينة بلغراد، في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، في مقدمة مستقبلي سموه، والوفد المرافق لدى وصوله مطار بلغراد «نيكولا تسلا».

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وأحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى صربيا، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وعدد من كبار المسؤولين.