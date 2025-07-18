عمار النعيمي يبحث مع سفير تشاد تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، عمر تيغن ادبيي، سفير جمهورية تشاد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جهته، أعرب سفير جمهورية تشاد عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

مكانة

وأشاد بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.