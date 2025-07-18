رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان تعزيز العلاقات والأولويات التنموية المتبادلة

سموه: نهج الإمارات راسخ في بناء شراكات مثمرة تركز على التعاون والمصالح المشتركة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، في تيرانا تعزيز علاقات البلدين المتنامية.

محمد بن زايد يتلقى وسام «بنيميرينتي » من رئيس وزراء ألبانيا تقدير لجهود سموه في دعم العلاقات الثنائية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في «تدوينة» عبر حساب سموه على منصة «إكس»، أمس: «بحثت في تيرانا مع معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين بلدينا خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التقى، أول من أمس، رئيس الوزراء الألباني بمقر رئاسة الوزراء في «تيرانا» في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى ألبانيا.

محمد بن زايد وإيدي راما خلال الاستقبال

ورحب إيدي راما في بداية اللقاء بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في الارتقاء بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، بما يدعم التنمية في البلدين، ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، من أجل حل النزاعات من خلال الحوار والمسارات الدبلوماسية، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء الألباني مرحب بعبدالله بن زايد وحمدان وزايد بن محمد بن زايد

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول منطقة البلقان، وفي مقدمتها جمهورية ألبانيا، مشدداً سموه على نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية مثمرة، ترتكز على التعاون والمصالح المشتركة، بجانب دعمها كل ما من شأنه إرساء السلم والاستقرار في المنطقة، بما يحقق التنمية والازدهار لشعوبها وشعوب العالم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين، بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

ومنح معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، خلال اللقاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام «بنيميرينتي» تقديراً لجهود سموه في دعم العلاقات الثنائية وازدهارها على مختلف المستويات، والذي يعد أعلى أوسمة التكريم، التي يمنحها رئيس الوزراء في ألبانيا.

عبدالله بن زايد وحمدان وزايد بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي الشامسي وسلطان الجابر وشخبوط بن نهيان وفيصل البناي وأحمد المزروعي ولانا نسيبة وخلدون المبارك

وثمن معالي رئيس الوزراء حرص سموه على تطوير العلاقات الإماراتية - الألبانية والارتقاء بها، مؤكداً أن منح الوسام يأتي تعبيراً عن التقدير الكبير، الذي يحظى به سموه في ألبانيا.