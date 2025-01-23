7.5 مليارات درهم من «أبوظبي للتنمية» لتمويل 85 مشروع مياه في 30 دولة

خصص صندوق أبوظبي للتنمية 7.5 مليارات درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة في أنحاء العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول، جاء ذلك بحسب محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، في مشاركته في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت في الفترة من 21 وحتى 22 يناير الحالي.

وفي مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الاستجابة المالية للتحديات الكبرى»، أكد محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شحاً في المياه.

وقال: إن صندوق أبوظبي للتنمية ملتزم معالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، عبر الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة لافتاً إلى أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، ما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان توفير موارد المياه للأجيال القادمة.

وتطرق السويدي للحديث عن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في قطاع المياه، ومنها مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» في مملكة البحرين، والذي عزز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وأسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه.

إضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، والذي عزز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شحاً في المياه على مستوى العالم. وأشار إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

والذي يركز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحاً أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، فخصصت 150 مليون دولار أمريكي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

إضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه. وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات تطوير حلول مستدامة للمياه عبر توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول من دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.