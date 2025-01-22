بحث تطوير التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات وفرنسا

التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له في مكتب معاليه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية، في ما يخص الأمور المالية والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.

وأكد الجانبان في بيان مشترك على العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وأهمية تبادل الخبرات، حيث جرى مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب.

ممارسات

وأشار معالي النعيمي إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بإجراءات مكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أية تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي.

من جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا معاليه إلى تعزيز هذه الروابط من خلال المزيد من اللقاءات والاجتماعات.