الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق الفندق

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق اندلع في فندق بمحافظة بولو في الأناضول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد أودى حريق في فندق «غراند كارتال» بمنتجع كارتال قايا للتزلج في منطقة بولو الجبلية في تركيا بحياة 66 شخصاً بعد أن اضطر نزلاء مذعورون إلى القفز من النوافذ بعد منتصف الليلة قبل الماضية. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تصريحات من المنتجع الواقع بشمال غرب البلاد، إن نحو 51 شخصاً آخرين أصيبوا جراء هذا الحريق، أحدهم في حالة خطيرة.

سيطرة

وبحسب الوزير، بات «الحريق الآن تحت السيطرة وعمليات التبريد» مستمرة. وأكد أن الحريق اندلع بعد الثالثة فجراً (بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وأن 238 نزيلاً كانوا في فندق «غراند كارتال» الفخم المؤلف من اثني عشر طابقاً في منتجع كارتال قايا للتزلج على بعد 170 كيلومتراً شرق أنقرة.

وقالت السلطات، إن الحريق شب في طابق به مطعم فندق غراند كارتال المؤلف من 12 طابقاً. وذكرت وسائل إعلام تركية أن النيران انتشرت بسرعة إلى بقية المبنى بسبب الكسوة الخشبية الخارجية، وأظهرت صور ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من النوافذ العلوية والسقف وأعمدة من الدخان الأسود.

تحقيق

ولم يعرف بعد سبب الحريق لكن وزير العدل يلماز تونش كتب على منصة «إكس»، أنه «في إطار تحقيق يقوده ستة مدّعين، تم اعتقال أربعة أشخاص بينهم صاحب الفندق». ويجري التحقيق في أسباب الحريق الذي تزامن مع عطلة الدراسة على مستوى البلاد، وهي الفترة التي يتوجه فيها عادة المتزلجون من إسطنبول وأنقرة القريبتين إلى جبال بولو.