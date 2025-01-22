صقر غباش ورئيس مجلس الدولة العماني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق، في مقر مجلس الدولة في العاصمة العمانية مسقط، وذلك خلال زيارة رسمية إلى السلطنة على رأس وفد برلماني.

ورحب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، بمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تعد تعبيراً صادقاً عن الرغبة في تحقيق الهدف المشترك بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات المشتركة والمجالات كافة، بما يحقق المزيد من أوجه التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبّر معالي صقر غباش عن شكره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من روابط وأهداف ورؤى مشتركة في شتى المجالات عبر عقود من الزمن، وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تربط دولة الإمارات وشقيقتها سلطنة عمان، وأهمية تمتين علاقات التعاون المشترك على مختلف الصُعد، لاسيما في العمل البرلماني، وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات التي تنعكس على تطوير العمل البرلماني، ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يواكب العلاقات الثنائية الاستراتيجية، التي تعد نموذجاً لعلاقات تاريخية راسخة.