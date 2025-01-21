رئيس الدولة يبحث مع وزير الداخلية الأفغاني علاقات التعاون وسبل دعم الإعمار في أفغانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي سراج الدين حقاني وزير الداخلية في أفغانستان.

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى المستجدات على الساحة الأفغانية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني.

من جانبه أشاد وزير الداخلية الأفغاني بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني.