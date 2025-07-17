برلمان باراغواي يشيد بدور الإمارات في نشر قيم التسامح والسلام

أشاد البرلمان الوطني لجمهورية باراغواي بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جهود التسامح والسلام على المستوى الدولي، من خلال مؤسساتها ومبادراتها المختلفة وريادتها الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تكريم البرلمان لأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمنحه «جائزة الدكتور مويسيس بيرتونيللتميّز»، والتي تحمل اسم أحد أبرز العلماء والمفكرين المدافعين عن الطبيعة في تاريخ باراغواي وأمريكا اللاتينية.

وسلم الجائزة للجروان الدكتور راؤول لاتوري، رئيس مجلس النواب في باراغواي، خلال جلسة رسمية عقدت في مقر البرلمان بالعاصمة أسونسيون، بحضور عدد كبير من النواب والشخصيات البرلمانية والسياسية.

وأكد الدكتور لاتوري أن هذا التكريم يأتي تقديراً لإسهامات معالي أحمد الجروان الكبيرة في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز قيم التعايش، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وتقدير واسع في عموم القارة اللاتينية والعالم ككل.

من جانبه عبر الجروان، في كلمة بهذه بالمناسبة، عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس نجاح الجهود الجماعية لنشر ثقافة التسامح والسلام، وحرص المجلس على التعاون مع مختلف دول وشعوب العالم، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وأماناً وازدهاراً للبشرية جمعاء.