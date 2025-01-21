سعود بن صقر يستقبل سفير اليابان لدى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون المشتركة على مختلف الصعد.

من جانبه، عبّر كين أوكانيوا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، ترافقه شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلّاك في روتانا، وإيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط التوسعية للشركة في قطاع السياحة والضيافة، كما تعرف إلى استراتيجيتها لتحقيق النمو في المنطقة.

من جانبه، عبّر فيليب بارنز عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الطموحة، مؤكداً أن رأس الخيمة باتت وجهة استثنائية في قطاع السياحة والاستثمار، بفضل نموها السريع ومكانتها البارزة في المنطقة. وأشار إلى أن الإمارة تمثل جزءاً مهماً من خطط شركة روتانا لإدارة الفنادق للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.