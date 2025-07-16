Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة

undefined's profile picture

البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"خلال لقائنا اليوم في أنقرة، بحثت مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية المتطورة خاصة في المجال التنموي وسبل استثمار إمكانات التعاون وفرصه من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الشعبين. الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار."