الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات و"المنظمة المصرية" توقعان اتفاقية تعاون

وقعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون والشراكة في مجال مكافحة المنشطات.

جرت مراسم التوقيع اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ورفيعة العويس، نائبة رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية، مشاركة معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وسعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حيث استقبل الوزير المصري وفد الوكالة الإماراتية في مكتبه، تأكيدًا على حرص البلدين على تعزيز القيم الرياضية، والتصدي لآفة المنشطات، ودعم النزاهة الرياضية.

وأكدت الدكتورة مي الجابر، أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة المنشطات. وأعربت عن تقديرها لهذا التعاون الذي من شأنه أن يعزز الجهود المشتركة لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى التزام الوكالة بتوفير بيئة رياضية نظيفة وآمنة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة المنشطات في الرياضة. كما تشمل الاتفاقية تبادل الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة المنشطات، وتنسيق الجهود لضمان الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

وعبرت الجابر عن شكرها وتقديرها لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على دعمه المستمر للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

من جهته، أشاد الدكتور حازم خميس بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود لمكافحة المنشطات، مؤكدًا التزام المنظمة المصرية بتطوير التعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الرياضة النظيفة.