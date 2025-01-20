رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، السفير التركي الوسام خلال استقباله له في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح ، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

من جانبه أعرب سعادة توجاي تونشير عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على هذا التكريم ، مؤكداً على العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.