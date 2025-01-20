سلطان عُمان وصقر غباش يستعرضان التعاون البرلماني

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، صباح أمس بقصر البركة العامر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي. ونقل صقر غباش، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وتمنيات سموه لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق دوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

كما قدم التهنئة لصاحب الجلالة سلطان عمان بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان. وحمَّل جلالة سلطان عمان، غباش، تحياته الخالصة وتمنياته الطيبة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، لا سيما فيما يتعلق بالمجالس البرلمانية، وسبل تطوير آلية منظومة العمل فيها، بما يخدم الخطط والرؤى الوطنية في البلدين، ويلبي آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشار غباش إلى أن الإمارات وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات أخوية متينة ومتنامية، وشراكات استراتيجية متكاملة، أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما.

من جهة أخرى عقد صقر غباش، والشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، جلسة مباحثات في مقر مجلس الشورى في العاصمة العمانية مسقط، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتم بحث التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين في مختلف القضايا والمشاركات البرلمانية، بما يواكب عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات.