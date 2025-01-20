تعاون الإمارات وسنغافورة في الأرشفة والمكتبات

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية مع وفد من الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية السنغافورية سبل التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة في المجالات المشتركة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد السنغافوري على آلية العمل المتطورة في الأرشيف وفي المكتبة الوطنية وخطط دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حفظ الرصيد الوثائقي والإرث الثقافي وإتاحتهما للباحثين والجمهور.

وفي اللقاء الذي جمع الوفد بكل من حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية والدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، تعرف الوفد الضيف على دور لجنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وأهمية توجيه السياسات والاستراتيجيات المعنية باستثمارات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيدة المدى والتي تمتد لغاية 2031 في مجال تعزيز الابتكار، وتشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز الريادة.

واستعرض المطيري أمام الوفد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحفاظ على التراث الوثائقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامه بصيانة الوثائق التاريخية.

واصطحب حمد الحميري الوفد الضيف في جولة في مستودعات الكتب الخاصة بالمكتبة، وأطلعهم على أحدث المنصات الرقمية للمكتبة الوطنية، والمتمثلة ببوابة المعلومات، وذاكرة الإمارات الرقمية على موقعه الإلكتروني.