عمار النعيمي يبحث وقنصلي فرنسا والصين سبل تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، جان كريستوف باري، القنصل العام لجمهورية فرنسا.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالقنصل العام لجمهورية فرنسا، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وبحث سموه والقنصل الفرنسي، سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

وعبر جان كريستوف باري، وأعضاء الوفد المرافق له، عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

الصين

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الصيني، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك مع جمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات المختلفة.

وتطرق الجانبان للعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين، وبحثا سبل توطيدها في مختلف المجالات، لا سيما المجالين التجاري والسياحي اللذين تدعمهما روابط قوية بين الشعبين الصديقين قائمة على أساس التاريخ والثقافة.

وعبرت أو بوكيان، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبما تشهده الإمارة من نهضة وتطور في مختلف الميادين، خصوصاً السياحية والاقتصادية.

وحضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.