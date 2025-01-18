عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وتوجه سموه، خلال الاتصال الهاتفي، بالشكر إلى معالي أنتوني بلينكن على جهوده خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الخارجية الأمريكية، والتي عززت من نمو وتطور العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سموه اعتزازه بعلاقات الصداقة مع بلينكن وحرصه على استمرار التواصل مع معاليه انطلاقا من العلاقات المتميزة والممتدة بين الجانبين.