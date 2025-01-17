سعود بن صقر يطّلع على الخطط التوسعية لـ «ماريوت الدولية» في رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى «ماريوت الدولية»، بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط التوسعية لـ «ماريوت الدولية» في رأس الخيمة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع السياحة والضيافة، ما عزز مكانة الإمارة المتنامية وجهة مثالية للسياحة والاستثمار والأعمال.

كما تعرف سموه على استراتيجية الشركة لتحقيق النمو في المنطقة، ومسيرتها الرائدة في قطاع الضيافة.

وأعرب سانديب واليا عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مؤكداً أن رأس الخيمة باتت وجهة استثنائية في قطاع السياحة والاستثمار، بفضل نموها السريع ومكانتها البارزة في المنطقة.

وأشار إلى أن الإمارة تمثل جزءاً مهماً من خطط «ماريوت الدولية» للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.