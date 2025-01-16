رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق

أكد معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، أن دولة الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقة لنيوزيلندا، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.

وقال معاليه، على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025: إن الإمارات ونيوزيلندا تجمعهما نقاط قوة تكميلية تدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تمتد على مدار 40 عاماً من النجاح والإنجاز.

وقال معاليه: إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر مكسباً مشتركاً لكلا البلدين، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، الذي انعكس إيجابياً على البنية التحتية التجارية والاستثمارية للبلدين.

ولفت إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تشكله الشراكة الاقتصادية الشاملة على نيوزيلندا، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الوطنية إلى العالم، حيث تفتح اتفاقية الشراكة آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد النيوزيلندي لتوسيع تصدير المنتجات، وخاصة الغذائية عالية الجودة، إلى الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي أن الشراكة ستسهم في دعم الأهداف الطموحة المشتركة للإمارات ونيوزيلندا في مجال الأمن الغذائي. وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي: إن نحو 70% من واردات الإمارات من نيوزيلندا تتعلق بالمنتجات الغذائية والألبان بالتحديد، فيما تتنوع الواردات الأخرى بين المنتجات الصناعية والآلات والمعدات ومنتجات البستنة، موضحاً أن ذلك يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها نيوزيلندا لسوق الإمارات.