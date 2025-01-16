الوساطة الإماراتية الـ 11.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسيراً

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 25 أسيراً من الجانب الأوكراني و25 أسيراً من الجانب الروسي بمجموع 50 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2,583 أسيراً.

وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر لروسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما في جهود الوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى، ما يدل على تقديرهما لدور دولة الإمارات في دعم كافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين البلدين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة يبلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها منذ بداية العام الماضي 11 وساطة، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات تعتزم الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح الجهود التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت حتى الآن في إتمام 11 عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وفي عملية إنسانية وسياسية، هي الثانية خلال نحو أسبوعين، واصلت الإمارات جهودها في هذا الملف الإنساني، ما من شأنه أن يفتح نافذة أمل.

وأعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق أنجز بوساطة إماراتية. وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أن دولة الإمارات قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

مساعدة نفسية وطبية

وقالت الوزارة إنه «نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جندياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جندياً أوكرانيا». وأكدت إن الجنود المطلق سراحهم في العملية يتلقون «المساعدة النفسية والطبية اللازمة» في بيلاروس، قبل عودتهم إلى روسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن 25 جندياً «عادوا إلى ديارهم في أوكرانيا»، بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية، التي سيطرت عليها روسيا في مايو 2022.

وكتب زيلينسكي في منشور على إكس: «إعادة شعبنا إلى الوطن هو ما تعمل عليه أوكرانيا باستمرار، ولن نتوقف حتى نعيد شعبنا بالكامل». ونشر صوراً للأسرى المفرج عنهم، بينهم رجل يتلقى فحصاً طبياً وآخر جالس في سيارة ممسكاً بالعلم الأوكراني.

جهود سابقة

وكانت الإمارات أعلنت في 30 ديسمبر الماضي عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى شملت 300 أسير من الجانبين الروسي والأوكراني.

ويدلل تعاون البلدين مع الوساطة ونجاحها في إتمام عمليات التبادل على مكانة الإمارات كوسيط موثوق به لدى روسيا وأوكرانيا، وكذا تقديرهما للمساعي التي تبذلها الإمارات في دعم المسار الدبلوماسي ومسار الحل السلمي.