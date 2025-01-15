محمد بن زايد يلتقي الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، كلاً على حدة، فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، اللذان يقومان بزيارة عمل إلى الدولة يشاركان خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025".

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، بضيفي البلاد وشكرهما لحرصهما على المشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، مؤكداً سموه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم وبناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وبحث سموه مع الرئيس النيجيري، ورئيسة الوزراء الإيطالية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلديهما، والعمل المشترك على توسيع آفاقها في المجالات المختلفة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والاستدامة.

كما تناول اللقاءان، أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة " في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة، إضافة إلى كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات بما يخدم التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي.

من جانبهما عبر الضيفان، عن شكرهما لصاحب السمو رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع دولة الإمارات.

حضر اللقاءين كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عبد الله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، وسعادة سالم سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى نيجيريا، وعدد من كبار المسؤولين.







