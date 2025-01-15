محمد بن زايد ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، مختلف جوانب التعاون المشترك وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام خاصة في

المجالات التي تدعم التنمية في البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بمعالي رئيس وزراء ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في تعزيز علاقاتهما على مختلف المستويات من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وتناول اللقاء، أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة وما يوفره من منصة عالمية لطرح الرؤى وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي إيدي راما، توقيع اتفاقية بشأن تأسيس شركة "ألبتريس" تختص بتقديم حلول مالية تمكن حكومة ألبانيا من الإشراف على المنتجات الخاضعة للضريبة وضمان الامتثال للمعايير والمواصفات.

وقع الاتفاقية، معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي بتريت مالاج وزير المالية الألباني.

حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة علي اليبهوني الظاهري سفير الدولة لدى اليونان سفير غير مقيم لدى ألبانيا وعدد من كبار المسؤولين.