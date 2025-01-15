منصور بن زايد ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات التعاون

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، مختلف جوانب التعاون وإمكانيات تطويره بما يعزز تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، بالرئيس شوكت ميرضائيف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يواصل فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق، حضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.