رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، لسعادة يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.

وقام معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، بتسليم الوسام إلى سعادة السفير، خلال استقباله في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي.

وخلال اللقاء، أعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق لسعادة السفير في مهامه المستقبلية، مشيداً بدوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مختلف القطاعات.

من جانبه، عبّر سعادة يو جيه سونج عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

كما أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.