«الوطني» والبرلمان العربي يبحثان التعاون الفني والبحثي

استقبل الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مبنى الأمانة في دبي أمس، المستشار كامل محمد شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الأمانتين والاستفادة من الخبرات ومجالات العمل الفني والبحثي والتقني.

وأكد الدكتور النعيمي أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بشكل متواصل على تطوير آليات وأنظمة العمل، لتقديم أفضل دعم فني وإداري وبحثي للمجلس لتمكينه من أداء مهامه وأدواره الدستورية، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية في عمل الأمانة هي تطوير وتأهيل الكوادر البشرية .