محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويبحث معه آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي وبحث معه آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

وأكد سموه أن التبادل التجاري السنوي بين الإمارات وماليزيا يتجاوز 18 مليار درهم سنويا.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:"أثناء استقبال رئيس الوزراء الماليزي اليوم …

تجمعنا مع ماليزيا المحبة .. ويجمعنا الدين الإسلامي .. وترسخ علاقاتنا شراكة تجارية مميزة .. وتبادل تجاري سنوي يتجاوز 18 مليار درهم سنويا … نرحب بمعالي أنور إبراهيم ضيف البلاد والوفد رفيع المستوى الذي يرافقه .. ونتمنى لهم زيارة ناجحة ترسخ علاقات الصداقة والمحبة بين البلدين".