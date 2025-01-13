محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان مسارات التعاون وسبل تطويرها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

ورحب سموه برئيس أذربيجان وشكره لتلبية الدعوة إلى المشاركة في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".. كما هنأه بنجاح استضافة بلاده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" والنتائج المهمة التي توصل إليها.. مشيراً سموه إلى أن جهود الرئيس إلهام علييف والثقة العالمية بأذربيجان كان لهما الدور الأساسي في نجاح المؤتمر.

وقال سموه في هذا السياق إن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أذربيجان وغيرها من الدول في مجال العمل المناخي العالمي وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وبحث سموه والرئيس الأذري ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مسارات التعاون وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما، وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المشتركة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في مجالات التنمية مع جميع دول منطقة القوقاز وفي مقدمتها أذربيجان.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات التي يطرحها "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وأهميتها في تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاستدامة.

من جانبه شكر رئيس أذربيجان صاحب السمو رئيس الدولة لدعوته إلى المشاركة في “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.. وأشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات والتي تشهد تطوراً ونمواً مستمرين على مختلف المستويات.. كما أشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون والعمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك التغير المناخي.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي وسعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس أذربيجان قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو رئيس الدولة..كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان.