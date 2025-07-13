وثيقة بريطانية: محمد بن راشد قاد حملة تبرعات كبرى لإنقاذ أفريقيا من المجاعة قبل 40 عاماً

كشفت وثيقة بريطانية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاد قبل 40 عاماً، وتحديداً في العام 1985، أكبر حملة تبرعات عالمية في التاريخ لإنقاذ القارة الأفريقية من المجاعة.

وبحسب الوثيقة، وأثناء بث حفلة «Live Aid» لمواجهة المجاعة في إثيوبيا، كان الحدث مهدداً بالفشل، إذ لم يتجاوز حجم التبرعات التي جمعها عشرة آلاف جنيه إسترليني، فتدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حينها، وتبرّع بمليون جنيه إسترليني، ما أعطى دفعة قوية للحملة، وأعاد حماس المتبرعين حول العالم، فارتفعت التبرعات الإجمالية لأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، لتصبح واحدة من أكبر حملات الإغاثة في التاريخ.

ووفقاً للوثيقة البريطانية، تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحفل وهو في مجلسه بلندن، وعندما أعلن عن تبرّعه ترك المنظمين في حالة ذهول وشك في البداية، قبل أن يتم تأكيد التبرع من خلال اتصال رسمي مع مكتب سموه في لندن.

ولم يكن هذا التبرع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم آنذاك مجرد دعم مالي، بل كان موقفاً قيادياً وإنسانياً عزز دور دبي والعالم العربي في الساحة الإنسانية الدولية.