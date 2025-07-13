شخبوط بن نهيان يبحث مع وزير خارجية بوركينافاسو العلاقات الثنائية

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى الاستثمار الذي نظمته بوركينافاسو في أبوظبي، بحضور كراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج، وعدد من الوزراء والمستشارين الخاصين المرافقين للوفد البوركيني.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال المنتدى تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب بوركينافاسو بدوام التقدم والازدهار.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوركينافاسو، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية في ظل توجيهات قيادتي البلدين.

كما أشار إلى أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وإيجاد فرص تنموية تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

لقاء

كما استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي كراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج في جمهورية بوركينافاسو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوركينافاسو، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدبلوماسي لدعم الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بوركينافاسو، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.