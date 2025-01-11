«الفارس الشهم 3» تغيث الأسر بمخيمات النزوح في غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والشتاء القارس، والحصار المستمر.

وشملت المساعدات الأخيرة إغاثة جميع العائلات النازحة في مخيمي «سوق الخان» و«جراند هاوس» في مواصي رفح، ومدرسة مريم بنت عمران في المحافظة الوسطى، بالملابس الشتوية، لحمايتهم من برد الشتاء، وتخفيف قسوة الظروف المناخية والحياتية الصعبة عنهم، كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتقديم طرود غذائية للعائلات النازحة في مخيم «الوحدة» بالنصيرات، وسط غزة، تخفيفاً لمعاناتهم. ووزعت طروداً صحية على العائلات النازحة في مخيم «الإحسان»، لتلبية احتياجات المرأة الأساسية وتحسين ظروفها المعيشية وسط التحديات الإنسانية الصعبة.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المناطق المتضررة.